Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:10

Защитник «Ливерпуля» Робертсон признался, что не следит за ЧМ-2022

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон ответил на вопрос, следит ли за чемпионатом мира по футболу-2022 в Катаре.

«Честно говоря, я его толком не смотрел. Я пытался отвлечься от футбола на пару недель. И, очевидно, я был в другой части света, где разница во времени ощутима», — приводит Mirror слова Робертсона.

Сборная Шотландии не смогла отобраться на чемпионат мира-2022. В полуфинальном стыковом матче за право сыграть на мировом первенстве команда проиграла Украине (1:3).

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в пять городах Катара.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/world-cup-liverpool-scotland-robertson-28673669
Эндрю Робертсон
Чемпионат мира по футболу
1
0
Читайте также
Бах называет санкции против России «защитными мерами». Что и от кого защищает МОК?
Экс-форвард «Анжи» Это'О ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022. Что его спровоцировало?
Путин назвал бессмысленными разговоры о дополнительной мобилизации
Роналду назвал историческим результатом победу Португалии над Швейцарией на ЧМ-2022
Шесть стран ЕС призвали ЕК скорректировать антироссийские санкции
Какая помощь есть для самозанятых
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/4 финала и вылет Испании
Александр-Арнолд — о Месси: «Наблюдать за его игрой просто волшебно»
ЧМ-2022: половина арбитров отправлена домой. Среди них — два «убийцы» Уругвая
В Англии хотят, чтобы Гарет Саутгейт остался на посту главного тренера сборной Англии после ЧМ-2022
ФИФА оштрафовала Футбольный союз Сербии за флаг с Косово в составе страны на ЧМ-2022
Полузащитник сборной Аргентины де Пауль может пропустить матч против Нидерландов из-за проблем с бедром
Сотрудник сборной Бразилии грубо сбросил кота со стола во время пресс-конференции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Англии хотят, чтобы Гарет Саутгейт остался на посту главного тренера сборной Англии после ЧМ-2022

ЧМ-2022: половина арбитров отправлена домой. Среди них — два «убийцы» Уругвая
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости