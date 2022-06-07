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Сегодня, 19:22

Источник: Пейчинович может завершить карьеру

«РБ Спорт»: Пейчинович раздумывает над завершением карьеры
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Защитник «Факела» Неманья Пейчинович может завершить профессиональную карьеру, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 34-летний серб, который сейчас находится в отпуске, взял время для раздумий.

Контракт Пейчиновича с воронежским клубом истекает летом этого года.

Защитник выступал в составе «Локомотива» с 2014 по 2018 год и становился чемпионом России в сезоне-2017/18. Также футболист является двукратным обладателем Кубка страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/neman-ya-pejchinovich-razdumy-vaet-nad-zaversheniem-kar-ery/
Неманья Пейчинович
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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