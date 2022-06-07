Источник: Пейчинович может завершить карьеру
«РБ Спорт»: Пейчинович раздумывает над завершением карьеры
Защитник «Факела» Неманья Пейчинович может завершить профессиональную карьеру, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, 34-летний серб, который сейчас находится в отпуске, взял время для раздумий.
Контракт Пейчиновича с воронежским клубом истекает летом этого года.
Защитник выступал в составе «Локомотива» с 2014 по 2018 год и становился чемпионом России в сезоне-2017/18. Также футболист является двукратным обладателем Кубка страны.
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