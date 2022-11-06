Защитник ЦСКА Роша ждет победы сборной Бразилии на чемпионате мира-2022

Защитник ЦСКА Виллиан Роша признался, что ждет победы сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре.

«Конечно, я жду победы сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре. Я буду следить. У меня есть несколько друзей из состава команды, мы шутим вместе. Самое главное — выиграть кубок мира», — сказал бразилец на всероссийской акции по сбору макулатуры «Бумбатл».

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Бразилия сыграет в группе G с Сербией, Швейцарией и Камеруном.