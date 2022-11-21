Заместитель главы МИД РФ: «Отстранение сборной — часть антироссийской кампании»

Заместитель главы Министерства иностранных дел России, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов в интервью «РБ Спорт» прокомментировал старт ЧМ-2022 в Катаре и отстранение сборной России от официальных соревнований.

— Как и перед ЧМ в России, постоянно звучали призывы отобрать турнир у Катара. Как вы думаете, это было возможно?

— Какие-то проблемы искусственно создаются, есть информационная война, попытки некоторых сил испортить настроение людям. Но правда всегда торжествует. Мы желаем успеха организаторам чемпионата мира в Катаре. Российская делегация была приглашена на церемонию открытия. К сожалению, наша команда не участвует. Ее отстранение от стыковых матчей — это несправедливый подход. Спорт должен быть вне политики, он должен сплачивать людей.

— Но в итоге отстранение сборной России — это что?

— Часть антироссийской кампании, которая ведется нашими противниками, коллективным Западом, на всех направлениях. И это неприемлемо.

— Что делается с нашей стороны?

— Работа ведется, мы никогда не сдаемся. Наше дело правое. И у нас много единомышленников, союзников. Все спортивное сообщество понимает, что антироссийские подходы неприемлемы и создают опасный прецедент. Они неприемлемы для здравомыслящих людей.