Забарный о ничьей с Францией: «Сборная Украины дала хороший отпор чемпионам мира»

Защитник сборной Украины Илья Забарный подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Франции (1:1).

«В каком-то моменте результат можно назвать успехом, но игра тяжелая была, и я считаю, что заслуживали победить. Ребята молодцы. Играли в хороший футбол. Думаю, мы дали хороший отпор чемпионам мира.

Мы разбирали игру Франции, видели, что у них на флангах есть свободные зоны. Делали акцент на контратаки через фланги. Так и забили. В атаке, конечно, были моменты, но хотелось больше. Выходили на поле побеждать. Отдавали все силы. Может Франция не так выглядела, но мы смотрели за своей игрой», — приводит слова Забарного «Футбол 1».

Хозяева открыли счет — на 44-й минуте свой первый гол за национальную команду забил Николай Шапаренко. На 55-й минуте Антони Марсьяль сравнял счет.

Франция лидирует в группе D (9 очков), Украина идет третьей (5 очков).