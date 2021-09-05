Забарный о ничьей с Францией: «Сборная Украины дала хороший отпор чемпионам мира»
Защитник сборной Украины Илья Забарный подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Франции (1:1).
«В каком-то моменте результат можно назвать успехом, но игра тяжелая была, и я считаю, что заслуживали победить. Ребята молодцы. Играли в хороший футбол. Думаю, мы дали хороший отпор чемпионам мира.
Мы разбирали игру Франции, видели, что у них на флангах есть свободные зоны. Делали акцент на контратаки через фланги. Так и забили. В атаке, конечно, были моменты, но хотелось больше. Выходили на поле побеждать. Отдавали все силы. Может Франция не так выглядела, но мы смотрели за своей игрой», — приводит слова Забарного «Футбол 1».
Хозяева открыли счет — на 44-й минуте свой первый гол за национальную команду забил Николай Шапаренко. На 55-й минуте Антони Марсьяль сравнял счет.
Франция лидирует в группе D (9 очков), Украина идет третьей (5 очков).
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю