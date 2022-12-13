Юсуффа Мукоко может продолжить карьеру в «Челси»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юсуффа Мукоко может продолжить карьеру в «Челси», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, руководство английского клуба начало работу над трансфером 18-летнего нападающего. «Челси» намерен подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится срок контракта с дортмундцами.

Форвард может достаться лондонской команде бесплатно. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Мукоко провел в текущем сезоне 22 матча за «Боруссию», забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Стоимость нападающего по данным портала Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.