Юрий Семин оценил состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 в ноябре

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил расширенный состав сборной России на матчи против Кипра (11 ноября, дома) и Хорватии (14 ноября, в гостях) в отборочном этапа ЧМ-2022.

«Выставленный сегодня состав национальной команды еще раз доказал нам, что руководство сборной в курсе всех футбольных событий, — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Они во главе с Валерием Карпиным отслеживают каждого игрока с российским паспортом, в какой лиге он бы не играл. Хочу отметить появление Хайкина. Он играет в клубе-чемпионе Норвегии. «Буде-Глимт» достойно выступают на европейкой арене. Никита играет ключевую роль в команде. Я рад видеть в списках Сергеева. Он сейчас заметная фигура в нашем чемпионате. Иван находится в прекрасной форме, мяч в ворота ЦСКА доказал это. Карпин отлично знает Полоза, он обладает хорошим дриблингом. Дмитрий начинает набирать обороты».

В группе H квалификации ЧМ-2022 сборная России по футболу занимает первое место (19 очков). Кипр располагается на последнем месте (6), а Хорватия находится на второй строчке турнирной таблицы (17).