Юрий Лоза: «Не понимаю, какую игру ведет Черчесов»

Известный советский и российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал «СЭ» поражение сборной России в матче против Словакии в рамках квалификации к ЧМ-2022 (1:2).

«Есть спартаковский, голландский, немецкий футбол, то есть какая-то схема, которую можно как-то охарактеризовать. Не понимаю с момента прихода Черчесова, в какой футбол играет сборная России, что это за модель. Нет четкой организации игры, которая приносила бы свои плоды, когда каждый солдат знает свой маневр. Это не команда, которая действует как слаженный механизм, она никогда так не действовала. Им что, не объяснили, что игра может по-разному складываться? Вот так мы играем, если мы ведем, вот так, если ничья, а так, если проигрываем, а они статично играют по одному сценарию вне зависимости от текущего результата. На войне так не получается. Мы не будем постоянно наступать, если знаем, что оторваны от тылов. Команда ни в какую сторону не сдвинулась. Не верю, что Черчесов управляет процессом, который происходит на поле», — сказал Лоза «СЭ».

Юрий Лоза считает, что сборной России будет сложно выйти из группы, хотя она очень слабая, грандов в ней нет. Он также добавил, что хорваты сейчас сдулись, играют ни шатко, ни валко.

«У нас ни Бельгии, ни Франции, ни Германии — никого. У нас грандом представлена Хорватия, остальные — середнячки, вроде нас. Нам повезло, что мы находимся в такой группе. Команда Романцева взяла бы тут первое место, даже к бабке не ходи. Порвала бы всех в этой группе, как тузик грелку и без малейшего напряга. Та сборная России была командой с поставленной игрой. Не могу понять, какую игру ведет Черчесов. Он не может, конечно, сам забивать голы, и у него состав игроков тот, который есть, но, мне кажется, что с ним можно создать более сильный коллектив. Думаю, надо брать тренера, который знает, как из этих футболистов сделать слаженную команду. Но не просто замена, как после Хиддинга, которая нам ничего не дала. Потом пришли наши, сделали все то же самое: игроки на тех же местах, Жирков тоже носится от края до края. Зачем вы повторяете те же ошибки? Значит, у вас нет собственной концепции», — добавил Лоза.

Следующая игра сборной России в рамках квалификации к ЧМ-2022 будет с хорватами. Она состоится 9 сентября.

(Екатерина Звенигородская)