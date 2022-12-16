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Сегодня, 22:22

Джоркаефф: «Франции выступает удачно, несмотря на то, что Мбаппе не забивал в последних матчах»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «ПСЖ» и сборной Франции Юрий Джоркаефф сравнил Килиана Мбаппе и Лионеля Месси перед финалом ЧМ-2022.

«У этих футболистов разные стили. Для Франции хорошо, что команда выступает удачно, несмотря на то, что Мбаппе не забивал в последних матчах. Поскольку я не уверен, что Аргентина справится без голов Месси», — приводит слова Джоркаеффа RMC Sport.

Мбаппе за сборную Франции забил пять голов и отдал две голевые передачи в шести матчах ЧМ-2022. На счету Месси пять голов и три ассиста в шести играх.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет на главном стадионе «Лусаил» в воскресенье, 18 декабря. Начало — в 18.00 мск.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: RMC Sport
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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