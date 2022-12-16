Джоркаефф: «Франции выступает удачно, несмотря на то, что Мбаппе не забивал в последних матчах»

Бывший футболист «ПСЖ» и сборной Франции Юрий Джоркаефф сравнил Килиана Мбаппе и Лионеля Месси перед финалом ЧМ-2022.

«У этих футболистов разные стили. Для Франции хорошо, что команда выступает удачно, несмотря на то, что Мбаппе не забивал в последних матчах. Поскольку я не уверен, что Аргентина справится без голов Месси», — приводит слова Джоркаеффа RMC Sport.

Мбаппе за сборную Франции забил пять голов и отдал две голевые передачи в шести матчах ЧМ-2022. На счету Месси пять голов и три ассиста в шести играх.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет на главном стадионе «Лусаил» в воскресенье, 18 декабря. Начало — в 18.00 мск.