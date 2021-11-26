Ярошик: «Буду рад, если Чехия встретится с Россией в финале стыков»

Экс-игрок ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик оценил шансы сборной России после жеребьевки стыковых матчей за право выхода на ЧМ-2022 в Катаре.

«Нам, как и вам, нужно сделать первый шаг. Я был бы рад, если бы Чехия встретилась с Россией в финале. Это очень тяжелая группа. Первый матч для России будет трудным, так как иметь такого форварда, как Левандовски — это большой плюс. Он мотивирует всех остальных игроков, потому что они хотят играть на его уровне! Поляки сделают все возможное, чтобы Роберт смог пройти стыковые матчи. У них есть много футболистов, которые играют в разных топ-чемпионатах. Однако все равно никто не знает, что будет через 3-4 месяца», — сказал Ярошик в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Экс-игрок сборной Чехии также с сожалением высказался о жеребьевке группы С, в которой за путевку на чемпионат мира будут сражаться Италия и Португалия.

«Обидно, что-либо Италия, либо Португалия не выйдет на чемпионат мира в Катаре. У них такие высококлассные игроки, поэтому это будет потеря. С другой стороны там может случиться и сенсация», — добавил Ярошик.

В финале стыков победитель встречи Россия — Польша на своем поле примет победителя матча Швеция — Чехия.

Игры пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 марта, финалы — 29 марта.

Жеребьевка стыков ЧМ-2022: соперник России — Польша, Италия или Португалия точно не попадут в Катар вместе. Live!