Японские болельщики убрали мусор на трибунах после матча национальной команды с Германией на ЧМ-2022

Болельщики сборной Японии убрали свой мусор с трибун стадиона «Халифа Интернейшнл» после завершения матча группового этапа чемпионата мира против команды Германии (2:1).

Фанаты собрали мусор со своего сектора в специальные мешки, которые заранее принесли с собой, и унесли их со стадиона.

Отметим, болельщики Японии убирают мусор за собой после каждого матча, который посещают. На ЧМ-2018 года в России они также не оставляли трибуны грязными после себя.

Япония впервые в своей истории выиграла матч на чемпионате мира, в котором уступала в счете. До этого у японцев было две ничьих и 11 поражений в таких матчах.

Во втором туре сборная Германии сыграет 27 ноября с испанцами, команда Японии в тот же день встретится со сборной Коста-Рики.