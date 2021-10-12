Япония обыграла Австралию в матче отбора к ЧМ-2022

Сборная Японии в домашнем матче обыграла команду Австралии в отборе к ЧМ-2022. Встреча закончилась со счетом 2:1.

После 8 туров отбора лидером группы B является Австралия, набрав 9 очков. Япония располагается на 3-й строчке, имея в активе 6 очков.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия

3-й раунд. Группа B

Япония — Австралия — 2:1 (1:0)