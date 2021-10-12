Япония обыграла Австралию в матче отбора к ЧМ-2022
Сборная Японии в домашнем матче обыграла команду Австралии в отборе к ЧМ-2022.
12 октября, 15:15
Сборная Японии в домашнем матче обыграла команду Австралии в отборе к ЧМ-2022. Встреча закончилась со счетом 2:1.
После 8 туров отбора лидером группы B является Австралия, набрав 9 очков. Япония располагается на 3-й строчке, имея в активе 6 очков.
ЧМ. Отборочный турнир. Азия
3-й раунд. Группа B
Япония — Австралия — 2:1 (1:0)
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