Вячеслав Колосков: "Новый формат клубного ЧМ является абсурдом"

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что нынешние формат и структура клубного чемпионата мира по футболу четко ясны и понятны. По его словам, новый регламент турнира, который будет введен с 2021 года, является абсурдом.

В пятницу совет ФИФА принял решение изменить формат клубного чемпионата мира с 2021 года. Новый формат подразумевает увеличение количества участников с 7 до 24 команд, восемь из которых будут представлять УЕФА, шесть - Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ), по три - Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Африканскую конфедерацию футбола (CAF) и Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), еще одна - Конфедерацию футбола Океании (OFC). Турнир будет проводиться летом раз в четыре года, а не ежегодно в декабре.

- Я категорически против реформы клубного чемпионата мира, - цитирует ТАСС Колоскова. - Мне Йозеф Блаттер (бывший президент ФИФА) в свое время поручил разработать структуру проведения клубного чемпионата мира. Мы со своим комитетом подготовили предложение, которое до сих пор и работает. Сам формат, структура, количество и состав участников четко ясны и понятны.

Клубный чемпионат мира сейчас приносит хороший доход, не нагружает ведущие европейские клубы. Они и так приезжают на полуфинал и финал, а летом, когда пора отпусков, - это совершенно другой цикл. Это абсурд, я четко понимаю, что Европа будет категорически против.