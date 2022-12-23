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Сегодня, 14:16

Мартинес: «Помочь Месси завоевать титул чемпиона мира было моей мечтой»

Мария Гусева
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Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес подвел итоги чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Месси является лучшим игроком на планете. Моей мечтой как вратаря было помочь ему завоевать титул чемпиона мира, чтобы не было никаких сомнений в том, что он лучший игрок в истории. В каждом матче, на который мы выходили, мы говорили, что играем для людей. Мы играем за сборную не ради денег, а чтобы защищать цвета своей страны. Когда ноги уже не слушались, сердце всегда делало шаг вперед», — цитирует Marca Мартинеса.

Аргентина стала чемпионом мира по футболу 2022 года, обыграв Францию в серии пенальти (3:3, 4:2 по пенальти).

Мартинес признан лучшим вратарем чемпионата мира в Катаре. Форвард Лионель Месси стал лучшим игроком турнира.

Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Эмилиано Мартинес
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