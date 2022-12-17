Эмилиано Мартинес: «Наше преимущество в финале ЧМ-2022 — лучший игрок в мире»

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 против Франции.

«У сборной Аргентины есть преимущество в том, что у нас лучший игрок в мире. Франция может выглядит фаворитом, но мы не чувствуем себя ни ниже, ни выше кого-либо. Среди нас есть лучшие. Я видел Месси в невероятной форме на Кубке Америки. Но на этом ЧМ он еще лучше», — приводит слова Мартинеса RMC Sport.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет на главном стадионе турнира — арене «Лусаил» 18 декабря, начало — 18.00 мск.