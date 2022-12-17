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Эмилиано Мартинес: «Наше преимущество в финале ЧМ-2022 — лучший игрок в мире»

Виталий Косик
Корреспондент
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Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 против Франции.

«У сборной Аргентины есть преимущество в том, что у нас лучший игрок в мире. Франция может выглядит фаворитом, но мы не чувствуем себя ни ниже, ни выше кого-либо. Среди нас есть лучшие. Я видел Месси в невероятной форме на Кубке Америки. Но на этом ЧМ он еще лучше», — приводит слова Мартинеса RMC Sport.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет на главном стадионе турнира — арене «Лусаил» 18 декабря, начало — 18.00 мск.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Марокко 1
1-й тайм

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
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Вашингтон
Торонто

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
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Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
0
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