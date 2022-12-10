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Вратарь сборной Аргентины оскорбил судью. Могут ли дисквалифицировать Мартинеса?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эмилиано Мартинес.

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес после победы в четвертьфинале ЧМ-2022 над командой Нидерландов (2:2, пенальти — 4:3) подверг критике главного арбитр матча Антонио Мигеля Матеу Лаоса и оскорбил его.

«Мы практически контролировали игру, повели 2:0, но судья стал все делать в их пользу... В какой-то момент все перевернулось. Судья добавил 10 минут. Без всяких причин. 10 минут. Два или три раза дал в их пользую штрафные у нашей штрафной. Он просто хотел, чтобы они забили гол. Надеюсь, у нас больше не будет этого судьи. Он никакой», — сказал голкипер в послематчевом телеинтервью.

Что теперь грозит одному из героев четвертьфинала — могут ли его отстранить от выступления в полуфинале? Скорее всего, Мартинеса ждет денежный штраф, но дисквалификации он избежит.

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Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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