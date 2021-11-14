Вратарь Сафонов сыграл в стиле Нойера: момент матча России в Хорватии
Голкипер сборной России Матвей Сафонов стал главным действующим лицом в первом тайме отборочного матча чемпионата мира-2022 против команды.
Он не только несколько раз отвел угрозу от своих ворот, но и успешно подстраховывал защитников. В одном из эпизодов ему даже пришлось далеко выйти из ворот и сыграть ногами за пределами штрафной, уйдя из-под прессинга соперника.
После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет таблицу группы H с 22 очками, далее располагаются сборные Хорватии (20), Словакии, Словении (обе — 11), Мальты и Кипра (обе — 5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.
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