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Игорь Лещук: «Трачу время впустую — смотрю чемпионат мира в Катаре»

Виталий Косик
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук сообщил, что чемпионат мира-2022 не вызывает у него особого интереса.

«Трачу время впустую, смотрю мундиаль... На самом деле просто включаю матчи на фоне и занимаюсь своими делать. Могу глянуть интересные игры, но еще ни разу не посмотрел все 90 минут какого-то матча. Это интересный турнир, но не настолько, чтобы смотреть матчи целиком», — цитирует голкипера «РБ Спорт».

ЧМ-2022 проходит в Катаре. Стадия плей-офф начнется 3 декабря и завершится 18 декабря финальным матчем, в котором определится чемпион мира.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-leshhuk-trachu-vremya-vpustuyu-smotryu-chm-2022-v-katare/
Игорь Лещук
Чемпионат мира по футболу 2022
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