Игорь Лещук: «Трачу время впустую — смотрю чемпионат мира в Катаре»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук сообщил, что чемпионат мира-2022 не вызывает у него особого интереса.

«Трачу время впустую, смотрю мундиаль... На самом деле просто включаю матчи на фоне и занимаюсь своими делать. Могу глянуть интересные игры, но еще ни разу не посмотрел все 90 минут какого-то матча. Это интересный турнир, но не настолько, чтобы смотреть матчи целиком», — цитирует голкипера «РБ Спорт».

ЧМ-2022 проходит в Катаре. Стадия плей-офф начнется 3 декабря и завершится 18 декабря финальным матчем, в котором определится чемпион мира.