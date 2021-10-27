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Вратарь «Арсенала» Рамсдейл надеется стать основным вратарем сборной Англии на чемпионате мира

08:50
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Вратарь «Арсенала» Аарон Рамсдейл надеется стать основным вратарем сборной Англии на чемпионате мира-2022.

«Поездка на Евро? Несмотря на результат, это было отличное время. У нас был невероятный командный дух, мы были буквально в паре ударов от того, чтобы достичь чего-то великого. Это вызвало чувство голода, желание отлично выступить на чемпионате мира. Надеюсь, что я смогу вновь стать частью сборной и буду основным вратарем на мировом первенстве», — приводит Goal слова Рамсдейла.

Рамсдейл еще ни разу не выступал за основную сборную Англии, 23-летний голкипер привлекается в национальную команду с Евро-2020.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/arsenal-keeper-ramsdale-aiming-to-be-england-no-1-at-2022/1u2vg76lakvk5z81ikpyfpmwg

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Иван Торопцев все материалы автора
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