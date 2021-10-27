Вратарь «Арсенала» Рамсдейл надеется стать основным вратарем сборной Англии на чемпионате мира

Вратарь «Арсенала» Аарон Рамсдейл надеется стать основным вратарем сборной Англии на чемпионате мира-2022.

«Поездка на Евро? Несмотря на результат, это было отличное время. У нас был невероятный командный дух, мы были буквально в паре ударов от того, чтобы достичь чего-то великого. Это вызвало чувство голода, желание отлично выступить на чемпионате мира. Надеюсь, что я смогу вновь стать частью сборной и буду основным вратарем на мировом первенстве», — приводит Goal слова Рамсдейла.

Рамсдейл еще ни разу не выступал за основную сборную Англии, 23-летний голкипер привлекается в национальную команду с Евро-2020.