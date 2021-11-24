С кем может сыграть сборная России в первом стыковом матче отбора ЧМ-2022: возможные соперники
19:00
26 ноября в Цюрихе (Швейцария) пройдет жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации чемпионата мира-2022. «СЭ» предлагает вам ознакомиться со списком потенциальных соперников сборной России.
Матчи полуфинала стыков ЧМ-2022 будут сыграны 24 марта 2022 года.
Возможные соперники сборной России по футболу в первом стыковом матче отбора ЧМ 2022:
· Польша;
· Австрия;
· Турция;
· Чехия;
· Северная Македония.
Сборные России и Украины будут разведены.
Жеребьевка стыков ЧМ-2022: с кем сыграют Россия, Португалия и Италия? Онлайн-трансляция //
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