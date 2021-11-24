Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

С кем может сыграть сборная России в первом стыковом матче отбора ЧМ-2022: возможные соперники

19:00
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

26 ноября в Цюрихе (Швейцария) пройдет жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации чемпионата мира-2022. «СЭ» предлагает вам ознакомиться со списком потенциальных соперников сборной России.

Матчи полуфинала стыков ЧМ-2022 будут сыграны 24 марта 2022 года.

Возможные соперники сборной России по футболу в первом стыковом матче отбора ЧМ 2022:

· Польша;

· Австрия;

· Турция;

· Чехия;

· Северная Македония.

Сборные России и Украины будут разведены.

Жеребьевка стыков ЧМ-2022: с кем сыграют Россия, Португалия и Италия? Онлайн-трансляция //
Все, что нужно знать о ЧМ-2022: кто уже отобрался, когда жеребьевка, расписание матчей. Подробный гид по турниру

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Как Баста похудел на 16 кг благодаря спорту
Названа самая популярная песня всех времен
0
Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты