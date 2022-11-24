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Сегодня, 14:31

Воспитанник «Локомотива» и ЦСКА Ондуа дебютировал на чемпионате мира-2022

Футболист с российским паспортом вышел на поле в матче чемпионата мира-2022
Руслан Минаев
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Гаэль Ондуа.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа вышел на замену в матче против Швейцарии в групповом турнире ЧМ-2022. 27-летний хавбек заменил Мартина Онгла.

Гаэль Ондуа. «Я на 9,5 балла русский». На ЧМ-2022 будет футболист из России, который мечтал играть за нас, но теперь в сборной Камеруна

Ондуа является воспитанником «Локомотива» и ЦСКА, в 2014 году провел единственный матч за основную команду армейцев, также в России выступал за «Анжи» в сезоне-2018/19.

Ондуа родился в Камеруне, но с детства жил в России, сейчас он игрок немецкого «Ганновера».

Чемпионат мира. Группа G
24 нояб, 13:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Швейцария
1:0
Камерун

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
1
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