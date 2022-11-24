Воспитанник «Локомотива» и ЦСКА Ондуа дебютировал на чемпионате мира-2022

Футболист с российским паспортом вышел на поле в матче чемпионата мира-2022

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа вышел на замену в матче против Швейцарии в групповом турнире ЧМ-2022. 27-летний хавбек заменил Мартина Онгла.

Ондуа является воспитанником «Локомотива» и ЦСКА, в 2014 году провел единственный матч за основную команду армейцев, также в России выступал за «Анжи» в сезоне-2018/19.

Ондуа родился в Камеруне, но с детства жил в России, сейчас он игрок немецкого «Ганновера».