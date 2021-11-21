Воронин: «Я никакого отношения к сборной России не имею»
Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин оценил шансы украинцев, а также сборной России на выход в финальную часть ЧМ-2022.
— У вас есть мнение насчет сборной России?
— Я никакого отношения к сборной России не имею.
— А об Украине что скажете?
— Мы вышли в стыки, хотя могли вообще не попасть. Будем ждать, какой соперник попадется. Россия — Украина? Такой матч невозможен, что об этом говорить. Мы можем попасться только в полуфинале ЧЕ. Если такое будет, будем разговаривать.
Обе сборных попытаются отобраться в финальную стадию чемпионата мира в Катаре через стыковые матчи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю