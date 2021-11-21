Воронин: «Я никакого отношения к сборной России не имею»

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин оценил шансы украинцев, а также сборной России на выход в финальную часть ЧМ-2022.

— У вас есть мнение насчет сборной России?

— Я никакого отношения к сборной России не имею.

— А об Украине что скажете?

— Мы вышли в стыки, хотя могли вообще не попасть. Будем ждать, какой соперник попадется. Россия — Украина? Такой матч невозможен, что об этом говорить. Мы можем попасться только в полуфинале ЧЕ. Если такое будет, будем разговаривать.

Обе сборных попытаются отобраться в финальную стадию чемпионата мира в Катаре через стыковые матчи.