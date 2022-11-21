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Сегодня, 21:49

Власти Катара сообщили о первом изъятии наркотиков во время чемпионата мира-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Власти Катара 21 ноября объявили о первом изъятии наркотиков во время чемпионата мира-2022, сообщает RMC Sport со ссылкой на AFP.

По данным источника, таможенная служба международного аэропорта Хамад в Дохе страны провела первое изъятие запрещенных веществ во время ЧМ-2022. Таможенники обнаружили 1 990 таблеток трамадола (мощное болеутоляющее средство, может вызывать сильную зависимость) и 464,5 грамма гашиша в багаже пассажира, информация о котором не разглашается.

Наказания в Катаре за хранение, употребление или торговлю наркотиками очень суровы, включая длительные тюремные сроки, крупные штрафы и депортацию из страны для иностранцев.

Чемпионат мира проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Источник: RMC Sport
Чемпионат мира по футболу 2022
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