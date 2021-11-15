Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Влахович: «Не терпится сыграть на чемпионате мира и показать там отличный результат»

19:18
Теги:

Нападающий сборной Сербии Душан Влахович прокомментировал прямой выход команды на чемпионат мира в Катаре.

«Мне не терпится сыграть на чемпионате мира. Мы хотим поехать в Катар и показать там отличный результат, — цитирует Влаховича пресс-службе Федерации футбола Сербии. — Мы показали, что можем испытать любого соперника. Путь в квалификации получился необычным. Мы заслужили этот приз. Спасибо всем за вашу поддержку, я надеюсь, что мы продолжим в том же духе».

Сборная Сербии 14 ноября обыграла на выезде Португалию со счетом 2:1 и заняла первое место в группе А (20 очков).

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 19 декабря 2022 года.

Дополнительная информация:

https://fss.rs/dusan-vlahovic-i-stefan-mitrovic-verovali-smo-u-pobedu-gorece-srbija-gorece-beograd/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
«Знаю несколько регбистов, которые получают 500 000 рублей в месяц. Но это потолок». Василий Артемьев — о карьере, травмах, «Русском ниндзя» и работе с Моргенштерном
В ЛНР оценили указ Путина об оказании гумподдержки населению Донбасса
0