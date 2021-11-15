Влахович: «Не терпится сыграть на чемпионате мира и показать там отличный результат»
Нападающий сборной Сербии Душан Влахович прокомментировал прямой выход команды на чемпионат мира в Катаре.
«Мне не терпится сыграть на чемпионате мира. Мы хотим поехать в Катар и показать там отличный результат, — цитирует Влаховича пресс-службе Федерации футбола Сербии. — Мы показали, что можем испытать любого соперника. Путь в квалификации получился необычным. Мы заслужили этот приз. Спасибо всем за вашу поддержку, я надеюсь, что мы продолжим в том же духе».
Сборная Сербии 14 ноября обыграла на выезде Португалию со счетом 2:1 и заняла первое место в группе А (20 очков).
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 19 декабря 2022 года.
Дополнительная информация:
https://fss.rs/dusan-vlahovic-i-stefan-mitrovic-verovali-smo-u-pobedu-gorece-srbija-gorece-beograd/
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