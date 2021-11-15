Влахович: «Не терпится сыграть на чемпионате мира и показать там отличный результат»

Нападающий сборной Сербии Душан Влахович прокомментировал прямой выход команды на чемпионат мира в Катаре.

«Мне не терпится сыграть на чемпионате мира. Мы хотим поехать в Катар и показать там отличный результат, — цитирует Влаховича пресс-службе Федерации футбола Сербии. — Мы показали, что можем испытать любого соперника. Путь в квалификации получился необычным. Мы заслужили этот приз. Спасибо всем за вашу поддержку, я надеюсь, что мы продолжим в том же духе».

Сборная Сербии 14 ноября обыграла на выезде Португалию со счетом 2:1 и заняла первое место в группе А (20 очков).

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 19 декабря 2022 года.