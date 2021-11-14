Владимир Пресняков считает, что отсутствие Дзюбы повышает шансы сборной России в матче с Хорватией

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от заключительного матча отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России.

«Очень волнуюсь накануне матча. Хорватия сильна, там такие звезды играют. Все равно надеюсь на хороший результат. Карпин молодец, слова про самый важный матч «Ростова» с «Уралом» были явно не для журналистов, а для игроков. Пытается снять волнение у них. Хорватия — вице-чемпион мира, будет сложно, это все понимают. Но хочется добыть хороший результат. И независимо от этой игры хочу, чтобы Карпин остался тренером сборной. Отсутствие Дзюбы прибавляет нам шансов в этом матче. А то мы бы играли вдесятером, его присутствие уменьшило бы количество играющих. Во втором тайме с Кипром отлично наша сборная заиграла, умеют же иногда включаться. Нужно дорожить мячом сегодня, это очень важно», — сказал Пресняков «СЭ».

Матч состоится сегодня, 14 ноября, в Сплите на стадионе «Полют». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.