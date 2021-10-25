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Виталий Кафанов: «На текущий момент не вызывают сомнения кандидатуры Сафонова и Гильерме»

17:13
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, кто из вратарей точно останется в финальном списке.

— В расширенный список включено пять вратарей. Сколько из них останутся в финальном?

— На текущий момент не вызывают сомнения кандидатуры Матвея Сафонова и Маринато Гилерме. Что касается окончательного списка, то он будет объявлен через неделю, 1 ноября, — цитирует Кафанова сайт РФС.

В сборную были вызваны следующие вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сослан Джанаев («Сочи»), Никита Хайкин («Буде-Глимт» Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).

Ранее тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав команды. В ноябре российская сборная проведет два матча отборочного турнира ЧМ-2022: против Кипра (11 ноября в 20.00 мск, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).

Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214724

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры