Винисиус вызван в сборную Бразилии вместо травмированного Фирмино
Форвард «Реала» Винисиус Жуниор вызван в сборную Бразилии на матчи отбора к ЧМ-2022 против Колумбии (12 ноября) и Аргентины (17 ноября).
Отметим, изначально игрок не был заявлен на матчи, однако из-за травмы нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино бразильца решили вызвать на замену футболиста.
В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 15 матчей, забив 9 голов и отдав 5 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю