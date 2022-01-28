Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался об отборочном матче ЧМ-2022, в котором играли сборные России и Хорватии (0:1).

— Ваша риторика очень похожа на риторику Валерия Карпина: я им все объясняю, они через секунду делают все не так.

— В защиту Валерия Георгиевича, надо понимать, кто тебе противостоит? Хорватия. Ты должен понимать, что будешь очень много работать без мяча, что есть Модрич, который в любой момент может тебе осложнить жизнь, что как бы ты ни договаривался контролировать мяч, он тоже умеет это делать. Он имеет в виду, наверно, другое, что в определенных вещах, когда простой мяч идет защитнику, он может его сохранить, а он его выносит, этот момент — может быть, да. Все остальное — это самобичевание Валерия Георгиевича, это была, на всякий случай, Хорватия, она любую команду может заставить обороняться все 90 минут.

Сборная России проиграла Хорватии (0:1) и не смогла выйти на чемпионат мира напрямую. 24 марта россияне сыграют с Польшей в 1/2 финала стыкового турнира за путевку на ЧМ-2022 в Катаре.