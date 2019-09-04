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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Видеопрезентация логотипа ЧМ-2022

02:05

ФИФА на официальной странице в YouTube опубликовала видеопрезентацию логотипа чемпионата мира по футболу-2022. Петля — центральный элемент логотипа. Она повторяет форму кубка мира и вдохновлена куфией — традиционным головным убором народов Персидского залива. Шрифт надписи «Qatar 2022» стилизован под арабскую вязь.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Это первый в истории турнир, который состоится не летом, а зимой.

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