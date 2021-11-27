Ветеран ЦСКА считает, что сборная России сейчас не готова к матчу с Польшей
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» оценил шансы национальной команды в полуфинале стыков чемпионата мира-2022 против Польши.
«Шансы есть всегда. Надо смотреть, в каком состоянии подойдем мы к матчу. Впереди еще 4 месяца. Время для подготовки есть. Если смотреть на сегодняшней день, то команда наша не готова к такому поединку. Ничего интересного она не показала. Может, игроки сделают выводы после того, что они натворили на футбольных полях в этом году. Всегда надо надеяться. Все зависит от игроков. Пока не на что смотреть. Ничего интересного. Карпину еще надо работать и работать. Наверняка, будут товарищеские матчи, которые помогут нам подготовиться. Надо наигрывать состав, это обязательное условие», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
В финале стыковых матчей на ЧМ-2022 победитель встречи Россия — Польша на своем поле примет Швецию или Чехию.
Игры пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 марта, финалы — 29 марта.
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