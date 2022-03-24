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Сегодня, 01:56

Верратти верит, что Италия пройдет Македонию

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Италии Марко Верратти перед матчем квалификации чемпионата мира-2022 против Македонии отметил, что итальянцам придется непросто. Тем не менее, он верит в успех.

«Нам нужно быть уверенными в себе и сконцентрироваться на том, что происходит на поле. Это важный матч против команды, которая заслуживает быть здесь. Македония очень глубоко защищается. Придется найти способы доставить им проблемы.

Чемпионат Европы вселил в нас веру и уверенность. Мы выиграли турнир, играя с радостью и страстью. Даже сегодня мы говорим об этой победе, и это придает нам дополнительные силы. Я уверен, что другие команды настороженно относятся к нам. У нас есть хороший шанс пройти дальше", — цитирует пресс-служба УЕФА Верратти.

Матч Италия — Македония состоится в четверг, 24 марта. Начало встречи — 22.45 по московскому времени.
Марко Верратти
Футбол
Сборная Италии по футболу
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