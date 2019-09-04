Венгер заявил о желании возглавить одну из сборных на ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что всегда мечтал поработать со сборной на чемпионате мира.

— Должен сказать, что всегда мечтал тренировать сборную на чемпионате мира, потому что именно здесь собираются лучшие футболисты и тренеры со всей планеты, — заявил Венгер в интервью Sky Sports. — Хочется надеяться, что через 3 года я буду тренировать одну из сборных на ЧМ в Катаре.

Мне до сих пор поступают хорошие предложения от некоторых клубов. Я обязательно приму одно из них, если почувствую в себе, что готов к возобновлению работы. Это обязательно случится, но когда именно, пока не знаю.

Венгер покинул «Арсенал» в 2018 году после 22 лет работы в клубе. Сейчас 69-летний француз — безработный.