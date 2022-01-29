Венесуэла разгромила Боливию. Рондон оформил хет-трик

Сборная Венесуэлы переиграла Боливию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 4:1. Венесуэльцы прервали свою неудачную серию из трех поражений.

В составе венесуэльской команды хет-трик оформил нападающий «Зенита» и «Рубина» Саломон Рондон, а также один гол забил Дарвин Мачис. У Боливии единственый мяч забил Бруно Миранда.

Венесуэлы идет на последнем месте в турнирной таблице — 10-м, а Боливия идет на 8-й строчке.