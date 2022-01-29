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Сегодня, 02:55

Венесуэла разгромила Боливию. Рондон оформил хет-трик

Хет-трик Рондона принес Венесуэле победу над Боливией
Евгений Козинов
Корреспондент
Саломон Рондон.
Фото Twitter

Сборная Венесуэлы переиграла Боливию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 4:1. Венесуэльцы прервали свою неудачную серию из трех поражений.

В составе венесуэльской команды хет-трик оформил нападающий «Зенита» и «Рубина» Саломон Рондон, а также один гол забил Дарвин Мачис. У Боливии единственый мяч забил Бруно Миранда.

Венесуэлы идет на последнем месте в турнирной таблице — 10-м, а Боливия идет на 8-й строчке.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
29 янв, 01:00. Rafael Agustin Tovar (Баринас)
Венесуэла
4:1
Боливия
Голы
Рондон, 25 (1:0), Рондон, 35 (2:0), Миранда, 38 (2:1), Мачис, 55 (3:1), Рондон, 67 (4:1)
Венесуэла
Фариньес Чансельор Феррареси Гонсалес Эрнандес Мартинес Отеро (Мурильо, 77 ) Ринкон Сотельдо (Кассерес, 71 ) Мачис (Сеговия, 85 ) Рондон (Чакон, 85 )
Боливия
Лампе Бехарано (Энумба, 72) Фернандес Кинтерос Сагредо Хустиниано Вильярроэль (Вака, 71) Арсе (Сааведра, 66) Морено (Абрего, 71) Миранда Рамальо (Чумасеро, 66)
Предупреждения
Кассерес 80  -  Сагредо 45
Удаления
Хустиниано 60
Судьи
Герреро

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Саломон Рондон
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Сборная Боливии по футболу
Сборная Венесуэлы по футболу
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