Ван Гал прокомментировал разгромную победу сборной Нидерландов над Черногорией

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Черногории (4:0).

«Мы начали очень плохо — первые 15 минут для нас был стресс. Но через 15-20 минут мы взяли себя в руки. Конечно, мы могли забить еще несколько голов, но я думаю, что это само по себе очень хорошо», — приводит слова ван Гала официальный сайт УЕФА.

После этого матча голландцы с 10 очками занимают второе место в группе G, уступая Турции одно очко. Черногорцы с 7 очками — на четвертой строчке.