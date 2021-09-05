Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Ван Гал прокомментировал разгромную победу сборной Нидерландов над Черногорией

04:08
Теги:

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Черногории (4:0).

«Мы начали очень плохо — первые 15 минут для нас был стресс. Но через 15-20 минут мы взяли себя в руки. Конечно, мы могли забить еще несколько голов, но я думаю, что это само по себе очень хорошо», — приводит слова ван Гала официальный сайт УЕФА.

После этого матча голландцы с 10 очками занимают второе место в группе G, уступая Турции одно очко. Черногорцы с 7 очками — на четвертой строчке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Тренер сборной Украины Петраков: «Французы - такие же люди, как и мы: они едят лягушек, мы – нет»
Лайма Вайкуле рассказала, почему у нее нет детей
Парень поссорился с беременной женщиной и обезглавил ее
Генсек НАТО призвал РФ и КНР противодействовать терроризму в Афганистане
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд