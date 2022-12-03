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Ван Гал поцеловал Дюмфриса на пресс-конференции после матча ЧМ-2022 с США

Иван Шитик
Корреспондент
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Луи ван Гал и Дензел Дюмфрис.

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал на пресс-конференцию после завершения матча 1/8 финала ЧМ-2022 против США (3:1) пришел вместе с защитником Дензелом Дюмфрисом.

В ходе общения с журналистами Ван галл произнес: «Вчера я подарил ему большой сочный поцелуй. И собираюсь сделать это еще раз... Вот так», — после чего поцеловал игрока в щеку.

Дюмфрис встретил такое проявление чувств со стороны тренера смехом.

У защитника сборной Нидерландов гол и две голевые передачи в игре 1/8 финала ЧМ-2022.

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Основные источники исследования

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Аргентина 2
Австралия 1
2-й тайм

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная США по футболу
Луи ван Гал
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