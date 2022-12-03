Ван Гал поцеловал Дюмфриса на пресс-конференции после матча ЧМ-2022 с США

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал на пресс-конференцию после завершения матча 1/8 финала ЧМ-2022 против США (3:1) пришел вместе с защитником Дензелом Дюмфрисом.

В ходе общения с журналистами Ван галл произнес: «Вчера я подарил ему большой сочный поцелуй. И собираюсь сделать это еще раз... Вот так», — после чего поцеловал игрока в щеку.

Дюмфрис встретил такое проявление чувств со стороны тренера смехом.

У защитника сборной Нидерландов гол и две голевые передачи в игре 1/8 финала ЧМ-2022.