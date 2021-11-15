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Ван Гал неудачно упал и повредил бедро

14:38
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал может пропустить заключительный матч квалификации ЧМ-2022 против команды Норвегии, сообщает AD.

По прибытию в отель после воскресной тренировки ван Гал поскользнулся, упал и повредил бедро. Тренер провел вечер в больнице. Врачи отметили, что операция ему не потребуется.

Однако пока вопрос возможности присутствия ван Гала на скамейке во время матча против Норвегии остается открытым.

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Иван Шитик все материалы автора
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