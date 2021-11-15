Ван Гал неудачно упал и повредил бедро
14:38
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал может пропустить заключительный матч квалификации ЧМ-2022 против команды Норвегии, сообщает AD.
По прибытию в отель после воскресной тренировки ван Гал поскользнулся, упал и повредил бедро. Тренер провел вечер в больнице. Врачи отметили, что операция ему не потребуется.
Однако пока вопрос возможности присутствия ван Гала на скамейке во время матча против Норвегии остается открытым.
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