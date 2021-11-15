Ван Гал неудачно упал и повредил бедро

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал может пропустить заключительный матч квалификации ЧМ-2022 против команды Норвегии, сообщает AD.

По прибытию в отель после воскресной тренировки ван Гал поскользнулся, упал и повредил бедро. Тренер провел вечер в больнице. Врачи отметили, что операция ему не потребуется.

Однако пока вопрос возможности присутствия ван Гала на скамейке во время матча против Норвегии остается открытым.