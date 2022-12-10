Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 02:43

Ван Дейк — о поражении от Аргентины: «Мы много тренировали пенальти»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Вирджил ван Дейк.
Фото Global Look Press

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от Аргентины (2:2, по пенальти 3:4) в 1/4 финала чемпионата мира-2022.

«Мы много тренировали пенальти. Все получалось... до сегодняшнего вечера. Это очень больно, особенно потому, что это была игра, которая для нас стала поворотной. Мой удар был сильным, но, может быть мог быть и сильнее. Такие вещи, к сожалению, случаются в футболе. У нас была уверенность, что сегодня вечером пройдем дальше с этим составом. К сожалению, это не сработало. Меня переполняют грусть и разочарование, всего понемногу», — цитирует L'Equipe ван Дейка.

В полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
Вирджил ван Дейк
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
1
0
Читайте также
Великий четвертьфинал! Крутой ван Гал, гениальный Месси, феноменальный Мартинес и триумф Аргентины
Эмоции и слезы футболистов сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2022
Небензя заявил о росте поставок направляемого Украине оружия в третьи страны
Захарова раскритиковала доклад ООН об убийствах мирных граждан на Украине
Сборная Аргентины обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал ЧМ-2022
Что такое киберграмотность
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/4 финала и вылет Бразилии
Месси признан лучшим игроком матча 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина
Четвертьфиналиссима! Драма Бразилии и Нидерландов войдет в историю чемпионатов мира
Месси сорвался во время флеш-интервью: «Что ты смотришь. Иди отсюда»
Месси поссорился с ван Галом после матча ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина
Вратарь сборной Аргентины оскорбил судью. Могут ли дисквалифицировать Мартинеса?
ЧМ-2022, 1/4 финала: результаты игрового дня 9 декабря
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси сорвался во время флеш-интервью: «Что ты смотришь. Иди отсюда»

Месси признан лучшим игроком матча 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости