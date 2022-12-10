Ван Дейк — о поражении от Аргентины: «Мы много тренировали пенальти»

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от Аргентины (2:2, по пенальти 3:4) в 1/4 финала чемпионата мира-2022.

«Мы много тренировали пенальти. Все получалось... до сегодняшнего вечера. Это очень больно, особенно потому, что это была игра, которая для нас стала поворотной. Мой удар был сильным, но, может быть мог быть и сильнее. Такие вещи, к сожалению, случаются в футболе. У нас была уверенность, что сегодня вечером пройдем дальше с этим составом. К сожалению, это не сработало. Меня переполняют грусть и разочарование, всего понемногу», — цитирует L'Equipe ван Дейка.

В полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.