Кечинов: «Ожидал, что японцы пройдут дальше, а у хорватов в четвертьфинале шансов почти нет»

Кечинов считает, что у Хорватии почти нет шансов в четвертьфинале ЧМ-2022

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился впечатлениями от матча 1/8 финала ЧМ-2022 между Японией и Хорватией (1:1, 1:3 по пенальти).

«У Японии очень сильная и хорошая команда, которая обыграла в группе Испанию и Германию. И, если честно, я ожидал, что японцы пройдут дальше. И игра показывала, что Япония как минимум не слабее хорватов. Если бы хорваты не создали этот момент и не забили гол, то японцы бы прошли дальше. А серия пенальти — это лотерея, хотя и мастерство вратаря, конечно, стоит отметить. Но иногда все же сильно везет. Дальше хорватам будет пройти уже очень сложно, шансов практически нет», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

В 1/4 финала чемпионата мира в Катаре сборная Хорватия сыграет с победителем пары Бразилия — Корея.