Валерий Карпин: «Я не смог до конца раскрепостить команду, снять напряжение»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что ему не удалось перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

«Моя вина в том, что не смог до конца раскрепостить, снять напряжение, потому что в конце концов все вылилось вот в это. Считаю, это все из-за перенапряжения и психологической неустойчивости. Я не смог. Что бы я сделал, вернувшись назад? Поставил бы другой состав. И с Кипром был бы другой состав. Нужны были бы свежие игроки на Хорватию».

Единственный мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов. Российская команда заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах.