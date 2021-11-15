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Валерий Карпин: «Я не смог до конца раскрепостить команду, снять напряжение»

20:13
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что ему не удалось перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

«Моя вина в том, что не смог до конца раскрепостить, снять напряжение, потому что в конце концов все вылилось вот в это. Считаю, это все из-за перенапряжения и психологической неустойчивости. Я не смог. Что бы я сделал, вернувшись назад? Поставил бы другой состав. И с Кипром был бы другой состав. Нужны были бы свежие игроки на Хорватию».

Единственный мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов. Российская команда заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-11-15-rossiya-proigrala-khorvatii-01-popademli-na-chempionat-mira-intervyu-karpina-

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Евгений Петров все материалы автора
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