Валерий Карпин: «Все люди разные — у кого-то два яйца, у кого-то одно, а у кого-то вообще нет»
20:20
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
— Чорлука сказал, что сборной России надо добавить яйца в следующих играх.
— Абсолютно согласен.
— Как это побороть?
— Я не знаю. Все люди разные. У кого-то два яйца, у кого-то одно, а у кого-то вообще нет. Те у кого полтора подтянутся к тем, у кого два. Я не знаю, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».
Единственный мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов. Российская команда заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах.
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