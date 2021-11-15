Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

— Чорлука сказал, что сборной России надо добавить яйца в следующих играх.

— Абсолютно согласен.

— Как это побороть?

— Я не знаю. Все люди разные. У кого-то два яйца, у кого-то одно, а у кого-то вообще нет. Те у кого полтора подтянутся к тем, у кого два. Я не знаю, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Единственный мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов. Российская команда заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах.