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Валерий Карпин: «По настрою нет ни одной претензии, но надо играть в футбол»

19:17
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

—После игры со Словакией, безобразной игры со Словакией, где примерно были те же самые проблемы. Там была моя вина, я дал слишком много информации, чем запутал игроков, то в игре с Хорватией все психологические проблемы вылезли наружу.

—Видя настрой команды на игру, могли заметить проблемы.

—По поводу настроя у меня нет ни одной претензии. Все боролись и бились. Но после того, как ты настроился, надо в футбол играть. С этим были проблемы, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Единственный мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов.

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Данил Алешин все материалы автора
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