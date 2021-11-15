Валерий Карпин: «Нельзя играть 90 минут без мяча»
20:28
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
— Вы говорили, что хотите играть в атаку, но не получается. Однако за всю осень команда два гола пропустила, что хорошо, хотя вы больше про атакующую игру и прессинг. В чем здесь ваш секрет?
— Не только защитники так обороняются, а вся команда. Здесь у меня нет претензий, но нельзя играть 90 минут без мяча! Можно даже что-то забить, как было со Словакией, но это раз в году палка стреляет, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».
Единственный мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов. Российская команда заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах.
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры
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