Валерий Карпин: «Лучше бы мы играли так, как планировали играть, и проиграли 3:0»
19:11
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
— Лучше бы мы играли так, как мы планировали играть, и проиграли 3:0. Была проблема с владением мячом. Хотелось бы, чтобы мяч задерживался у нас больше пяти секунд. Глобальная мысль одна: кто-то хочет или не хочет, но мы боимся.
— Кого боитесь?
— Кто-то боится журналистов, кто-то боится болельщиков, кто-то боится громких имен... У каждого по-разному, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».
Единственный мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов.
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