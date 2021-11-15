Валерий Карпин: «Лучше бы мы играли так, как планировали играть, и проиграли 3:0»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

— Лучше бы мы играли так, как мы планировали играть, и проиграли 3:0. Была проблема с владением мячом. Хотелось бы, чтобы мяч задерживался у нас больше пяти секунд. Глобальная мысль одна: кто-то хочет или не хочет, но мы боимся.

— Кого боитесь?

— Кто-то боится журналистов, кто-то боится болельщиков, кто-то боится громких имен... У каждого по-разному, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Единственный мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов.