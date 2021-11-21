Валерий Карпин: «Идиот, что сказал про возможный уход из сборной»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин принес извинения за то, что допустил мысль о том, чтобы покинуть национальную команду пред решающими стыковыми матчами ЧМ-2022.

— У меня есть продленный контракт. Я сомневался в себе, и все. Не в контракте, ни в чем... Сомневался, могу ли я, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

— Но если у вас контракт, то почему вы сомневались?

— Любой нормальный человек сомневается в каких-то вещах. Может быть, надо было сделать вот так и вот так. Это нормально. Идиот, что сказал про возможный уход. Бывает такое.

— Что вы подумали, как отреагировали футболисты?

— Нормально отреагировали. Многим я это озвучил еще в самолете. Это были эмоции в самолете, но сказал я это не всем. В раздевалке этого не было. Мне нужно было понять реакцию футболистов.

Фактический и потенциальный соперник сборной России определится 26 ноября в Цюрихе. Матчи пройдут в марте следующего года: 24 числа состоятся полуфиналы, 28-го — финалы.