Валерий Карпин: «Головин был не во всех матчах, я его знаю две недели»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил возможности нынешнего поколения игроков национальной команды.
— Новое поколение футболистов другие?
— Не знаю пока. Посмотрим, как все дальше будет развиваться. 5 лет назад у нас так же появились Головин, Миранчук... У нас каждую пятилетку появляются ребята. Нужно развиваться. Смотреть, как они будут развиваться. Если условно Тюкавин будет в порядке в марте, то он будет.
Я сказал, что Головин в клубе и сборной — разные игроки? Я ничего не говорил. Это говорили ведущие. В сборной он играет на другой позиции, поэтому по-другому. Нельзя отрывать одного футболиста от всей команды. Модрич в какой-то игре, когда вся Хорватия играла плохо, тоже не вытащил. Модрич плохой игрок? Нет. Просто вся команда сыграла плохо.
Головин был не во всех матчах, я его знаю две недели. Пока мало его знаю. Он был когда-то ведущим игроком в сборной? Если честно, раньше не следил за ним, — заявил Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».
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