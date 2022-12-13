Гладилин считает, что Моуринью завершит карьеру после работы в сборной Португалии

Главный тренер сборной легенд России Валерий Гладилин высказался о возможном назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера сборной Португалии.

«Это все возможно. Моуринью в клубном футболе уже достиг самых высоких результатов в разных странах. Так что для него вполне реально завершить карьеру в сборной, как это сделал Луи ван Гал и многие тренеры, которые были ведущими — их можно насчитать целую группу. Думаю, что это будет завершающий этап его карьеры. Он работал с самыми великими клубами, так что теперь он сможет подытожить карьеру», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Жозе Моуринью в настоящее время возглавляет итальянскую «Рому» — пост главного тренера «джалоросси» он занял в мае 2021 года. Он успел привести команду к победе в Лиге конференций, став третьим тренером в мире после Удо Латтека и Джованни Трапаттони, побеждавшем в каждом из трех турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).