В ВАДА прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердило, что чемпионат мира по футболу 2022 года входит в число крупных международных соревнований, на которых российские спортсмены в случае санкций смогут выступить только в нейтральном статусе.

— Как было подтверждено решением исполнительного комитета ВАДА от 9 декабря 2019 года, чемпионат мира по футболу 2022 года входит в число крупных международных соревнований, на которых спортсмены из России смогут выступать только в нейтральном статусе, без национального флага и гимна, если Спортивный арбитражный суд подтвердит предложенные меры, — приводит РИА Новости сообщение ВАДА.

Напомним, во вторник арабское издание BeIN Sports со ссылкой на собственные источники сообщило, что ВАДА проинформировало Россию о невозможности участия в чемпионате мира по футболу 2022 года. В декабре 2019 года глава комитета ВАДА по соответствию (CRC) Джонатан Тейлор заявлял, что решение исполкома ВАДА не распространяется на отборочный турнир ЧМ-2022, но если сборная России выйдет в финальную часть чемпионата мира в Катаре, ее игроки будут выступать на турнире под нейтральным флагом.

В РФС и РУСАДА в среду заявили, что не получали никаких уведомлений от ВАДА о статусе сборной России на ЧМ-2022. В пресс-службе ФИФА отметили, что федерация находится на связи с ВАДА и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.