В Сети появилась информация о военном перевороте в Катаре. Этой стране доверен ЧМ-2022
В Катаре предпринята попытка вооруженного переворота.
Как сообщают в своих новостях ближневосточные СМИ, первоначальная информация о теракте не подтвердилась, в Катаре бои ведутся между военными.
Heavy gunfire and helicopters take place in Al-Wakra, #Doha, #Qatar— ISCResearch (@ISCResearch) May 4, 2020
There are sources that say it is a coup.
Hamad Jassim bin Jabr tried the coup in solidarity with Askar Al-Samali after Tamim Bin Hamad's order to investigate administrative corruption in his companies. pic.twitter.com/KN9xO7eaE1
Местные эксперты считают, что попытку переворота могли предпринять ряд высокопоставленных чиновников, обвиненных в коррупции властями США. Коррупционные преступления связаны с подготовкой к чемпионату мира по футболу в 2022 году, который было решено провести в Катаре.
Тем временем, в саудовской прессе заявлено, что власти Катара якобы распорядились о «сокрытии информации о попытке госпереворота в стране». Заявлено, что официальная Доха отдала распоряжение об уголовном преследовании подданных страны, которые разместят в сети материалы о взрывах и перестрелках.