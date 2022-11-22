В Саудовской Аравии сократили рабочий день из-за матча национальной сборной с Аргентиной на ЧМ-2022

Власти Саудовской Аравии дали приказ учреждениям закончить рабочий день за час до начала дебютного матча национальной команды на ЧМ-2022 против сборной Аргентины, сообщил саудовский новостной портал «Ахбар аль-Аджиль».

«Согласно официальному указанию властей, во вторник рабочий день во всех государственных учреждениях заканчивается около 12 часов дня с учетом начала матча между сборными Саудовской Аравии и Аргентины», — сообщим портал распоряжения властей.

Матч Аргентина — Саудовская Аравия состоится сегодня, 22 ноября, в 13.00 по московскому времени. Помимо аргентинцев, соперниками саудитов по группе C на ЧМ-2022 станут Мексика и Польша.