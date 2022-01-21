В РФС не рассматривают перенос матчей сборной России в стыках ЧМ-2022 со стадиона «Лужники»

В РФС заявили, что не рассматривают вопрос переноса матчей сборной России за выход на чемпионат мира 2022 года со стадиона «Лужники».

«Российский футбольный союз и национальная сборная России продолжают подготовку к мартовским играм отборочного раунда чемпионата мира в штатном режиме. РФС находится в постоянном диалоге с Роспотребнадзором и другими ведомствами, определяющими порядок проведения массовых мероприятий в Москве, равно как с УЕФА и федерациями футбола Польши, Швеции и Чехии», — сообщает служба коммуникаций РФС.

При этом в заявлении подчеркивается: «РФС прорабатывает различные сценарии проведения предстоящих встреч в зависимости от динамики развития пандемии и потенциальных ограничений. По состоянию на 21 января мы исходим из того, что обе запланированные на март встречи пройдут на стадионе «Лужники». Информация об условиях посещения игр, продаже билетов и расписание ТВ-трансляций будут опубликованы дополнительно».

24 марта сборная России проведет полуфинальный стыковой матч за право попадания на чемпионата мира 2022 года с командой Польши. Победитель встречи 29 марта в финале сыграет с победителем пары Швеция — Чехия. Сборная России проведет все игры на своем поле.